أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مباركة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمشروع الفيصلية الذي أطلق عليه اسم «الفيصلية»، مشيراً إلى أن المشروع يعد امتداداً لمدينة مكة المكرمة، إذ يبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي بالشاطئ الغربي لمكة، وسيجري إنشاؤه وَفْق أحدث الأساليب وستكون الفيصلية ذكية بالكامل. وبحث خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور وكلاء وزارات الطاقة، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، ومديري القطاعات الخِدْمية بالمنطقة سُبل إيصال الخِدْمات إلى مشروع الفيصلية، مستعرضاً مشاريع المرحلة الأولى التي تضم مركزاً إسلامياً، ومجمعاً للإدارات الحكومية وحيا دبلوماسيا، إضافة إلى تجمع سياحي وترفيهي، ومطار يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وتطرق الاجتماع إلى ميزات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2.450 كلم2، إذ يحقق فرصاً اقتصادية جديدة ومتطورة تفتح آفاقاً رحبة للتنمية، تتوافق مع التقدم التقني وتنوع مجالات الاستثمار. وبحسب العرض فإن مشروع الفيصلية المنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، يحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ومنها المركز الحضاري، ومركز للأعمال والتجارة، ومركز للتسوق والبيع بالتجزئة، إضافة إلى رصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر، وروعي في تصميمه التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية، وصولاً لإيجاد فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة تعمل على تحفيز السوق العقارية كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير.كما يعد المشروع مكملاً لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة وجدة، وليس منافساً لهما لضمان تكامل عملية التنمية الإقليمية لمكة المكرمة. من جهة ثانية، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة إيلتيه آدرهولد.