وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، بالتحقيق في مخالفات عدة أثرت على أداء مجلس بلدي الطائف خلال خمسة أعوام من الدورة الحالية. وتضمنت المخالفات التي تقدم بها أحد أعضاء المجلس لوزيرالشؤون البلدية والقروية، ضعف أداء المجلس وعدم تطبيق نظام المجالس البلدية ولائحته التنفيذية وعدم متابعته المشاريع البلدية واعتمادات ميزانية الأمانة والحساب الختامي. وعلمت «عكاظ» أن اجتماع المجلس البلدي بمحافظة الطائف المنعقد غداً سيناقش المخالفات التي تقدم بها أحد أعضائه، وأكد رئيس المجلس البلدي في الطائف ساطي العتيبي لـ«عكاظ»، مناقشة حيثيات الشكوى بعد الجلسة مباشرة وسيتم الكشف عن ما تم حيالها. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية مددت عمل المجالس البلدية لعامين قبل عام ونصف بعد لقاءات عقدتها مع رؤساء المجالس لتطوير الأداء. وفي السياق، ‏بحث الحقيل أمس مع منسوبي أمانة الطائف آليات العمل التطويري في القطاع البلدي، ووقف على عدد من المشاريع الاإستثمارية تضمنت التلفريك والقرية المائية وبيت الطائف وتوجه لمطلِّ الهدا الذي يُعد من أعلى القمم الجبلية بالمحافظة ووضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد.