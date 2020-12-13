أقامت مجموعة إتقان العقارية حفل تدشين وإطلاق لشركة الحراج الجديد للعقارات كإحدى الشركات المتخصصة في المزادات العقارية المتوسطة والصغيرة تحت مظلة المجموعة، مساء الأحد، بقاعة الشموع بمدينة الرياض.

وبدأ الحفل الذي حضره جمع من العقاريين ورجال الأعمال والمستثمرين وكوكبة من الإعلاميين بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الحضور فيلماً تعريفياً عن شركة الحراج الجديد للعقارات وأبرز نشاطاتها.

فيما ألقى رئيس مجلس إدارة مجموعة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد كلمة رحب فيها بالحضور قائلاً: «يسعدنا في هذه الاحتفالية أن نرحب بكم لنشهد سوياً ميلاد إحدى الشركات المتخصصة في المزادات العلنية التابعة والمساندة لشركة إتقان العقارية، وهي شركة الحراج الجديد للعقارات».

وقال الرشيد: «تشهد المملكة العربية السعودية حراكاً اقتصادياً استثنائياً يرتكز على إعادة التشكيل الإيجابي للأنظمة وبيئات العمل، وتأهيل العديد من الأسواق الاقتصادية بمختلف مشاربها لأعلى التصنيفات والمراتب العالمية».

وأشار إلى أن السوق العقاري بالمملكة هو أحد هذه المجالات التي نالت نصيبها من التنظيم والتأهيل عالي القيم والمواصفات، فبدأت عجلة التطور العقاري تتحرك بوثبات تواكب التطلعات، ولا تزال على طريق الفأل والأمل.

وأردف الرشيد يقول: «قطعت شركة إتقان العقارية أشواطاً مهمة ومتقدمة، وحازت رقماً مهماً في السوق العقاري كواحدة من أهم الشركات الوطنية التي قدمت ولا تزال للسوق العقاري الكثير ببصماتها المختلفة والمتميزة، ومن خلال شراكاتها الناجحة في عدد من أهم صفقات السوق العقاري في الفترة الماضية».

وجدد عبدالعزيز الرشيد في ختام كلمته، التأكيد على أن إطلاق مجموعة إتقان العقارية الشركة الحديثة (شركة الحراج الجديد للعقارات) يأتي امتدادا للتمدد الاستثماري الواعي، وبأبعاد استراتيجية تهتم بالتخصص، مبيناً أنها ستكون إحدى شركات مجموعة إتقان العقارية وذراعها المتخصص في المزادات العقارية العلنية المتوسطة والصغيرة، مستمدة فكرها الاستثماري من مدرسة إتقان العقارية وسائرة على خطاها، من خلال فريق عمل متكامل، وأدوات تسويقية، وخبرة عريقة.

وفي ختام الحفل، دشّن رئيس مجموعة إتقان العقارية انطلاق الشركة، كما كرم عدداً من شركاء النجاح، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

الجدير بالذكر، أن شركة الحراج الجديد العقارية سوف تستهل نشاطها بطرح مخطط (جوهرة الحزم) في مدينة الرياض كأول مزاداتها العلنية يوم الاثنين 29 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 14 ديسمبر 2020، في (قاعة الشموع) على الدائري الجنوبي بمدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة عصراً، وفق البروتوكولات الصحية والاجراءات الاحترازية.