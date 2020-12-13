أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 139 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 202 حالة إضافية، و12 وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 359.888 حالة، من بينها 3291 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 499 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350.549 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6048 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا لتصل إلى 97.4%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.91%، ونسبة الوفيات 1.68%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (23)، جدة (19)، المدينة المنورة (8)، مكة المكرمة (7)، الطائف (7)، وادي الدواسر (7)، الدمام (6)، تبوك (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (33)، ينبع (15)، المدينة المنورة (11)، جدة (11)، مكة المكرمة (9)، الهفوف (8)، نجران (7)، الدمام (7).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (44)، منطقة مكة المكرمة (33)، المنطقة الشرقية (16)، منطقة عسير (14)، منطقة المدينة المنورة (11)، منطقة تبوك (5)، منطقة الجوف (4)، منطقة الباحة (4)، منطقة القصيم (3)، منطقة نجران (2)، منطقة حائل (2)، منطقة جازان (1).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.