دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (السبت)، عدداً من مشاريع وزارة النقل بالمنطقة ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة لخدمة الطُرق ومرتاديها، كما وضع حجر الأساس لمشروع تحسين وتطوير طريق منتزه البيضاء البري بمرحلتيه الأولى والثانية.وشملت المشاريع التي دشنها الأمير فيصل بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر: طريق المدينة- حائل المزدوج المباشر بطول 124.4 كيلومتر، وجزءاً من مرحلة مشروع طريق المدينة- العلا - تبوك السريع بطول 37.4 كيلومتر، وجزأين من طريق الملك خالد (الدائري الثالث) حيث يتمثل الجزء الأول من تقاطعه مع طريق الخليل - البيضاء حتى تقاطعه مع طريق المدينة- حائل المباشر بطول (1.8) كيلومتر، والجزء الثاني المجاور لمستشفى الملك فيصل التخصصي من تقاطعه مع طريق المدينة- ينبع السريع حتى تقاطعه مع طريق الهجرة بطول (5.3) كيلومتر، ومشروع طرق الخدمة على جانبي طريق المدينة- ينبع السريع ما يسهل الوصول إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.من جانبهم، قدم رؤساء هيئة الطيران المدني والموانئ والنقل العام عدداً من العروض أمام الأمير حول آخر المستجدات المتعلقة بالقطاعات في المنطقة. إذ أوضح الوزير الجاسر في كلمته أثناء حفل التدشين أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة التي تقصدها ملايين المسلمين من أرجاء العالم كل عام، كما تُعد أحد أهم مناطق المملكة الرئيسة والحيوية. وأجزل شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على الدعم الذي يوليه للمنطقة ما أسهم في سرعة إنجاز المشاريع التنموية. حضر حفل التدشين ووضْع حجر الأساس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ونائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي وعدد من المسؤولين.