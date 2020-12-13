قفز التعليم التقني والتدريب المهني في السعودية إلى المرتبة الـ12 عالميا، وفق نتائج مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الامم المتحده الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد بن مكتوم للمعرفة، للعام الحالي 2020.واحتل التعليم التقني والتدريب المهني عام 2019 المركز الـ86، بينما جاء في المركز 117 عام 2018، ما يعني أنه حقق قفزة نوعية بتخطيه 74 مركزاً. وفي هذا الصدد أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أن هذا المركز المتقدم هو انعكاس حقيقي للدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسة من القيادة الحكيمة، وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو ومنسوبات المؤسسات بشكل جلي ودائم. وحصدت المؤسسة هذا المركز نتيجة التطور الكبير الذي طال جوانب البرامج المهنية والتقنية المخصصة لطلاب ما بعد المرحلة الثانوية، وارتفاع مؤهلات القوى العاملة ورأس المال البشري ومستوى تدريب العاملين وبنية التعليم التقني المتطورة.وفي سياق متصل، أوضحت المؤسسة أن عدد المتدربين من خلال بوابة التدريب المهني التي تقدمها المؤسسة بلغ ١٩٠ ألف متدرب حيث بلغ إجمالي دخولهم على المنصة ما يقارب ٥٣٠ ألف عملية دخول، حيث قاموا بحضور قرابة ٦٠ ألف ساعة بث للبرامج التدريبية عن بعد، خلال الأسبوع الماضي.