في وقت طمأنت وزارة الصحة السعوديين بقرب استقبال توريد اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة، وإعلانها قرب البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة، أكد التعاطي السعودي في التعامل مع الجائحة بدءاً من أول الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة مارس الماضي، وحتى إقرار هيئة الغذاء والدواء تسجيل لقاح «فايزر - بيونتيك» ضد فايروس كورونا، وتمكين الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه؛ أن التجربة السعودية في التعامل مع الجائحة، وضعت الإنسان أولاً، بدءاً من تقديم العلاج مجاناً للمصابين بالفايروس من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والعمل، إضافة إلى حِزَم الدعم الاقتصادية المقدمة للقطاع الخاص، وانتهاء بأدق التفاصيل في اعتماد اللقاح، بعد إعلان هيئة الغذاء والدواء القيام بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه؛ لضمان جودته.الأكيد، أن السعودية تؤمن منذ سالف من العصر، أن أعظم الثروات في الأرض الطيبة هي الإنسان.. الإنسان الذي يعيش داخل حدودها، ويرى في الوطن المترامي الأطراف كياناً يحبه، ويعتني به، ويسمو به عن كل شيء، بقيادة حكيمة بذلت الغالي والنفيس للأرض والإنسان.