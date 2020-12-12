أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، خمسة مستودعات مخالفة، ضمن نطاق البلدية وذلك لعدم وجود ترخيص وافتقارها إلى وسائل السلامة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط المستودعات المخالفة والتي يتم بداخلها تصنيع وتخزين الدواليب والأثاث، وهي غير مرخصة وتفتقر إلى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية، مبيناً أنه تم إغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد قدح استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات التي تقع في نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.