رأس محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف، اجتماع لجنة السلامة المرورية الفرعية، بحضور أعضاء اللجنة.

ونوقش خلال الاجتماع الموضوعات المتعلقة برفع مستوى السلامة المرورية، واستعراض المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية داخل وخارج المحافظة، والحلول السريعة لمعالجتها تقنيا وهندسيا مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد محافظ الرس متابعة واهتمام أمير منطقة القصيم ونائبه بتفعيل دور لجان السلامة المرورية في منطقة القصيم ومحافظاتها، والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، ومضاعفة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين.