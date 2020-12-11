أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 141 حالة إصابة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى (359.415) حالة، بينها (3531) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (537) حالة حرجة، كما تم تسجيل (248) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (349.872) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6012) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة، وأجرت الوزارة (41.775) فحصاً مخبرياً جديداً.ودعت الصحة المواطنين إلى التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكماً على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.