أعلنت وزارة الصحة، البدء بتطعيم لقاح «فايزر» المضاد لفايروس كورونا في السعودية قبل نهاية عام 2020.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح «فايزر-بيونتيك» للتطعيم ضد فايروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة.

واستندت موافقة «الهيئة» على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه، على البيانات التي تقدمت بها شركة «فايزر» بتاريخ 24 نوفمبر 2020، إذ باشرت الهيئة -فور اكتمال المتطلبات- عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، والتحقق من جودته من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.