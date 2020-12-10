تفقد نائب محافظ التدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني، المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بتيماء يرافقه المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري، حيث اطلع على المنشأة وأقسامها المختلفة وما تقدمه من تسهيلات للمتدربين. ‏



واجتمع الزهراني بإدارة المعهد والوكلاء ورؤساء الأقسام وحثهم على تجويد المخرجات التدريبية بكافة البرامج والتخصصات الصناعية والتقنية بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين العملية والمهنية، كما استمع لأبنائه المتدربين عن بعض الصعوبات التي تواجههم وما يقدم لهم من خدمات في ظل هذه الجائحة.



ومن جانب آخر دشن نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني أثناء الزيارة الحملة المُقامة بمناسبة ‫اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك عبر شاشة الخدمة الذاتية والشاشات الموجودة بالأقسام المختلفة.