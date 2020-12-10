كرم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل رفه نظير جهوده بإدارة الأزمات والكوارث بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 لمواجهة جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» مع وزارة الصحة.

وأضاف مركز العمليات الأمنية الموحدة أن آل رفه من القيادات الوطنية الشابة الطموحة المليئة بالعطاء والعمل المتواصل بكل جد واجتهاد واخلاص ويعمل بروح الفريق الواحد ويتمتع بحس وطني وأمني عال والتنبؤ العلمي بإدارة الأزمات والكوارث.

ويعد سعود آل رفه أول متطوع يعمل بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة ونقل صورة مشرفة للمتطوعين وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتقدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة بخالص الشكر والتقدير إلى سعود آل رفه، على جهوده المتميزة في عمله الجاد مستشاراً في إدارة الأزمات والكوارث الذي كان له الأثر الطيب والفعال في إنجاح المهمة لنحو تسعة أشهر متواصلة من بداية جائحة كورونا بعدد ساعات تطوع قياسية والتوثيق رسمياً ألف وثمانمائة (1800) ساعة تطوع في خدمة الدين والمليك والوطن.

وتسلم سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل رفه درع التكريم وشهادة شكر وتقدير من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 معبراً عن شكره وامتنانه على هذا التكريم.

وأوضح آل رفه أن هذا التميز ما كان أن يتم إلا بجهود وتعاون كافة القطاعات الأمنية والحكومية المساندة بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 والذي يخدم 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة.

ونوه بأن ما شهده العالم في الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان في موسم الحج والعمرة الاستثنائي لهذا العام ضمن البروتوكولات الصحية والأمنية بتوجيهات وقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، يعتبر نموذجاً عالمياً يحتذى به في إدارة الأزمات والكوارث.

وبهذه المناسبة أقامت وزارة الصحة ممثلة في إدارة التطوع الصحي بمنطقة مكة المكرمة حفل تكريم للمستشار المتطوع سعود آل رفه ومنحه وسام أبطال الصحة كونه من أوائل المتطوعين لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 بإدارة الأزمات والكوارث.

من جهتها أعربت غادة بنت عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة حرم سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل رفه عن فخرها وبالغ اعتزازها بالعمل التطوعي والإنساني والخيري وبمواقفه المشرفة وجهوده الوطنية تفانياً وحباً في خدمة المملكة العربية السعودية.