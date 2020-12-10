واصلت وكالة التشييد والصيانة، ممثلةً في الإدارة العامة لشبكات السيول بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال التشييد والصيانة لتصريف مياه الأمطار، إذ تضمنت الأعمال مواصلة إنشاء العبارات الصندوقية المغلقة بطول 290م في مخططات ولي العهد، وقنوات مفتوحة بطول 180م في منطقة الشميسي، إلى جانب أعمال النظافة لقنوات تصريف سطحي بطول 8500م، في (الشرائع، العزيزية، الشوقية، جنوب مكة، العمرة، العتيبية، المعابدة، المسفلة)، وصيانة 260 غرفة تجميع في (الشوقية - المسفلة، العتيبية).

كما واصلت الإدارة العامة للجسور والانفاق أعمال التشييد والصيانة، وتضمنت الأعمال: تنفيذ القطع الصخري في تقاطعات (الإسكان - وجدة القديم) بكمية 570م٣، وأعمال السفلتة بطرق الخدمة في تقاطع الفيحاء مع الطريق الدائري الرابع بمساحة 910م٣، وأعمال الدهانات لجسر النوارية بمساحة 500م، وأعمال كشط الأسفلت القديم بتقاطع عبدالله عريف بمساحة 6500م٣، وتركيب بردورات أرصفة بطول 900م وبلاط انترلوك بمساحة 1550م، وأعمال تنسيق الموقع العام أسفل الجسر بمساحة 1900م، وتأتي هذه الأعمال لتهيئة الجسور ورفع كفاءتها لأهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام.

من جانب آخر واصلت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلةً في إدارة التطوع البلدي وبالتعاون مع إدارة وتشغيل وصيانة الحدائق تنفيذ مبادرات زراعة النباتات والزهور في العاصمة المقدسة، بمشاركة جمعية كهاتين الخيرية بمكة المكرمة، وتهدف المبادرة إلى إشراك أبناء الجمعيات الخيرية في الأعمال التطوعية لتحسين المشهد البصري، ودعم عملية التشجير، وتنمية الغِطاء النباتي بحدائق وميادين مكة المكرمة.