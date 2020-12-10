بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، في اجتماعها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس الدكتور واصل بن داود المذن، المرئيات المتعلقة بتقرير الأداء السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441 تمهيداً لرفع وجهة نظرها وتوصياتها أمام المجلس في إحدى الجلسات القادمة.وأوضح الدكتور المذن، بأن الاجتماع استعرض وجهة نظر اللجنة حيال مداخلات أعضاء المجلس التي أثيرت أثناء مناقشة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، الذي درسته في وقت سابق، ومدى مواءمة ما أثير ضمن مرئياتها وتوصياتها النهائية، كما بحث الاجتماع أداء المركز خلال عام التقرير، مشيراً إلى أن المركز يختص بدراسة القضايا والظواهر ذات الشأن الاجتماعي في المملكة حيث يهدف إلى توفير الحلول للمشكلات والظواهر الاجتماعية، ودراسة وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية وتقديم الرؤى والاقتراحات بشأنها، وتزويد الجهات المعنية بنتائج بحوثه ودراساته وإحصاءاته التي تساعد على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية المختلفة.كما ناقشت اللجنة في اجتماعها عدداً من المواضيع التي تأتي ضمن اختصاصاتها تمهيدًا لرفع تقاريرها المتضمنة مرئياتها حيالها إلى المجلس في الفترة القادمة.