قبضت الجهات الأمنية في محافظة جدة على شخص اعتدى على امرأة عند خروجها من مصعد عمارة سكنية.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على امرأة عند خروجها من مصعد بإحدى البنايات السكنية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة من تحديد هويته والقبض عليه واتضح بأنه مواطن في العقد الرابع، مشيراً إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية كشفت بأن المرأة التي ظهرت في الفيديو زوجة المواطن، وما حدث كان نتيجةً لخلاف عائلي بينهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لفرع النيابة العامة.