أتاحت وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات الخيار في إعداد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول على منصة مدرستي والاستفادة من بنك الأسئلة الموجود بها، أو وضع الاختبار بالاستعانة ببرنامج forms المدمج في «تيمز»، الذي تقدم من خلاله الدروس افتراضيا للطلاب.ويمنح قرار الوزارة المعلمين والمعلمات فرصة أكبر لاختيار الطريقة الأنسب ليؤدي الطلاب اختباراتهم بيسر وسهولة. وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أن غياب الطالب بسبب انقطاع الإنترنت طوال اليوم الدراسي المخصص للاختبار سيضطره لدخول اختبارات الطلاب المتغيبين التي ستعقد في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني بعد تقديم العذر إلى لجنة الاختبار بالمدرسة التي تقدر بدورها ذلك العذر بما يتوافق مع أنظمة التعليم عن بعد، سواء كان ذلك مشكلة طارئة في الاتصال أو غيابا بعذر طبي أو غيرهما، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة منح الطالب فرصة أخرى للعودة إلى الاختبار واستكماله حال انقطاع الإنترنت المفاجئ وقت أداء الاختبار شريطة أن يكون قد بدأ بالفعل في أدائه. كما منحت وزارة التعليم صلاحية دمج الشعب والفصول إذا كان جدولهم موحدا ويدرسون جميعا عند المعلم نفسه، بحيث يكون اختبارهم موحدا، وإذا تعذر ذلك فلإدارة المدرسة تكليف معلم الحصة الأولى باختبار الطلاب في حصته في نفس وقت اختبار تلك المادة.