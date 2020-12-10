بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز الإسلامي بالفيصلية، واستعرض في اجتماع ترأسه في مقر الإمارة بجدة أمس (الأربعاء) الجدول الزمني لإنشاء المركز الذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية. وسيضم جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة. وناقش الاجتماع المنعقد بحضور كل من محافظ هيئة عقارات الدولة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وممثل عن الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مكونات مشروع الفيصلية الواقع على مساحة 2.450 كلم2، ويحوي مطاراً للحج والعمرة، ومنطقة تجارية وسياحية، وحياً سكنياً، والمركز الإسلامي، ومجمع الإدارات الحكومية، والواجهة البحرية ومرسى اليخوت، والمنطقة اللوجستية والحي الدبلوماسي.وفي شأن متصل، ترأس الأمير خالد الفيصل اجتماعاً بممثل البنوك المحلية التي أبدت رغبتها المشاركة في مشروع الفيصلية.من جهة ثانية، كرّم أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة عدداً من رجال الأمن نظير سرعة إلقاء القبض على متورطين في جريمتي قتل، وتسلّم التكريم مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.وثمَّن الأمير خالد الفيصل الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن، مشيداً بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية، والقبض على الجناة في وقت قياسي.