نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء (الأربعاء)، حملة تفتيشية مفاجئة على مواقع متفرقة في شمال العاصمة (الرياض)، استهدفت قطاع الإيواء السياحي «الشقق المفروشة» ونشاط بيع الأسماك والدواجن ومشتقاتها ومحلات بيع المطابخ والسيراميك ومواد البناء والمواد الصحية، وأسفرت عن 138 زيارة ورصد 75 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات المستمرة والمكثفة التي تنفذها الفرق التفتيشية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.