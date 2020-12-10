أكد المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شرطة محافظة المهد من القبض على 4 مقيمين (2 من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، وآخر من الجنسية الباكستانية، أعمارهم ما بين العقدين الثالث والرابع)، تورطوا بسرقة 11 مولدا كهربائيا، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بها، وتقدر قيمة المسروقات بنحو مليون و100 ألف ريال، من أحد المشاريع تحت الإنشاء في المحافظة، ونقلها لمحافظة جدة لبيعها، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.