أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي أن من واجبات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التحذير من الخوارج وبيان الجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة كجماعة الإخوان المسلمين، قياماً بمسؤولياتها ومهامها وتحقيقاً لرسالتها، إذ وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإطلاق حملة توعوية وقائية بعنوان «الخوارج شرار الخلق»، وبمتابعة منه تنفذ في جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى تحصين المجتمع من فكر الخوارج والتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج وفكرهم، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج، وذلك عبر وسائل توعوية حديثة ومتنوعة، ومواد مقروءة ومرئية ومسموعة. جاء ذلك بعد زيارة المالكي لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان، ولقائه مدير عام الفرع عبدالله بن علي حمدي، واطلاعه على البرامج الموجهة للمجتمع والتي تساهم في تعزيز الشراكة بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء.