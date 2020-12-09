هرعت الجهات الأمنية والإسعافية لإنقاذ مريض وافد أربعيني سقط من الدور الثالث بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي إلى سطح الدور الأول، فيما أصيب المريض بجروح في القدمين.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن مريضاً من إحدى الجنسيات العربية كان منوما بالدور الثالث بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أقدم على تكسير الزجاج باستخدام طفاية الحريق والقفز من الدور الثالث إلى سطح الدور الأول، مضيفاً أنه تمعلى الفور إبلاغ العمليات الموحدة وفي وقت وجيز تم حضور الدفاع المدني، لافتاً أن المريض قد أدخل لقسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم، إذ تم تشخيص الحالة وتنويمه وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في جناح التنويم، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على المريض من قبل الدفاع المدني والشرطة وإنزاله بواسطة الوسادة الهوائية، كما أدى تطاير الزجاج إلى إصابة أحد عمال النظافة بإصابات بسيطة.