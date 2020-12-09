دشنت الطفلة «همس»، من جمعية أطفال ذوي الإعاقة في عسير، المعرض الافتراضي لرسوم أطفال الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مدير الجمعية عبدالله المحسني، ومدير الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بعسير الدكتور علي مرزوق.

وكان المعرض الافتراضي الذي نظمته جسفت، ضم بين جنباته 25 لوحة فنية بمقاسات موحدة (50*50 سم)، استخدم فيها الأطفال ألوان الأكريلك على قماش الكانفس بتلقائية تميز رسوم الأطفال، وستكون متاحة للاقتناء بمبلغ 1000 ريال لكل لوحة، إضافة إلى لوحة جماعية أبدعها مجموعة من أطفال الجمعية، مساحتها (100*70سم)، وستكون متاحة للمزاد بهدف دعم إيرادات الجمعية التي تقدم خدماتها المجانية المتخصصة في التعليم والعلاج والتأهيل للمئات من الأطفال من ذوي الإعاقة بعسير.

وقالت معلمة الفنون، ومسؤولة العلاقات العامة بمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير الفنانة مها الزهراني، إن المعرض احتوى بين جنباته رسوم أطفال الجمعية من ذوي الإعاقه وفق مواضيع متعددة، وألوان حالمة عكست أحاسيسهم ومابداخلهم من أمل وشغف وحب للحياه، وكان الهدف من المعرض إبراز مالديهم من مواهب، وإشراكهم في المجتمع بفعاليه، الأمر الذي انعكس على الأطفال بشكل إيجابي، وكان له أثر كبير في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ورسم الابتسامة والفرحه على قلوبهم.

من جانبها قالت عضو الهيئة الإدارية بجسفت عسير الدكتورة حنان الشهراني، إن جسفت عسير نظمت هذا المعرض تفعيلاً للشراكة الموقعة بين الجمعيتين، بما يخدم هذه الفئة من ذوي الهمم العالية والغاليه على قلوبنا، وإن المعرض جاء نتاج ورش ودورات سابقة أسهمت جسفت عسير، في تفعيل عدد منها بهدف مد يد العون والمساعدة لأصحاب المواهب في الجمعية، ليكونوا لبنة من لبنات الفنون البصرية في الساحة الفنيه مستقبلاً.

يُذكر أن زوار المعرض الإلكتروني يمكنهم الاطلاع على اللوحات المشاركة من خلال تقنية الواقع الافتراضي، مما يمكنهم أيضاً الاطلاع على تفاصيل كل لوحة خلال جولته الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/os8sS