تسلّم رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي نسخة من الكتيب التوثيقي لمعرض «الوطن بريشة الفن الافتراضي»، والذي قدّمه المشرف على وحدة أبحاث ودراسات التراث العمراني بمنطقة عسير، والمشرف على المعرض الدكتور علي مرزوق، والذي ذكر بأن الكتيب التوثيقي، جاء في 44 صفحة توثيقاً للمعرض التشكيلي الافتراضي الذي دشنه رئيس الجامعة ضمن احتفالات الجامعة باليوم الوطني التسعين، بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات السعوديين، إضافة إلى ضيوف شرف من دول عربية بأكثر من 30 لوحة تشكيلية، تستحضر الوطن وفق أساليب واتجاهات مختلفة، فيما وجّه رئيس الجامعة بطباعة الكتيب ليكون على أرفف المكتبات وفي متناول المهتمين والباحثين. يُذكر أن المعرض متاح للزوار من خلال تقنية الواقع الافتراضي بحيث يمكن للزائر الاطلاع على تفاصيل كل لوحة من خلال الرابط التالي:

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