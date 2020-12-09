يدشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، صباح اليوم (الأربعاء)، عدداً من مشاريع وزارة النقل للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 83 مليون ريال.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي لـ عكاظ أن المشاريع تتضمن تركيب وتحديث أجهزة السلامة المرورية، وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية، وتعديل وتحسين طرق الربط الخطرة على محاور منطقة الباحة الرئيسة، مشيراً إلى أن أمير المنطقة سيطلّع على تنفيذ الحواجز الواقية على الشوارع والمنحنيات الموجبة لتأمين سلامتها المرورية، وتوظيف تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق، ومشروع إنارة التقاطعات بالطاقه الشمسية.