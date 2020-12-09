احتفت إدارة تعليم صبيا بيوم التطوع السعودي والعالمي برعاية المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، وحضور وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي وعدد من منسوبي الإدارة.

وقال معافا إن هذه المناسبة تتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تنشد الوصول إلى مليون متطوع، مؤكدا أن التطوع هو سمة الأنفس الراقية والإنسان النبيل، وجزء أساسي من كيان الشخص السعودي لخدمة المجتمع والوطن الذي ندين له بكل جميل.

وقدم معافا شكره لجامعة جدة التي قدمت نمطا غير عادي في التطوع، متمنيا أن تكون هذه الشراكة نواة لأعمال عديدة بما يخدم المواطن في هذه البلاد المباركة.

وتم خلال الاحتفاء عرض فيلم عن التطوع، ولجنة العمل التطوعي بالإدارة، وخطوات إنشائها، وأهدافها، وعدد المتطوعين، ومسارات التطوع، والدورات، والمبادرات، والشراكات.

بعد ذلك، دشن معافا أسبوع فعاليات اليوم العالمي للتطوع بتعليم صبيا. وألقى كلمة الشركاء بمركز جامعة جدة للعمل التطوعي نيابة عن وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة المشرف العام على المركز الدكتور عثمان المزمومي الذي عبر عن امتنانه لمدير تعليم صبيا الدكتور حسن الخرمي على ما جسده من تعاون وتبادل خبرات بين جامعة جدة وتعليم صبيا الذي كان سباقا لإتاحة الفرصة لجامعة جدة لتقديم دورات خاصة بتمكين قيادات العمل التطوعي؛ إيمانا برؤية المملكة التي تقوم على مرتكزات من أهمها إشراك المتطوعين والمتطوعات في العمل التنموي داخل الوطن، متمنيا أن تستمر الشراكة النوعية وورش العمل، والبرامج والمشاريع بين القطاعين، وأن تكون هذه الشراكة مثالية وأنموذجا يحتذى بها، وقدم شكره لمدير الجامعة ووكيلها على متابعتهما وتفاعلهما مع هذه الشراكة. وأطلق الدكتور المزمومي موقع الشهادات الخاصة بالمتدربين والمتدربات لإتاحة إرسالها للمشاركين والمشاركات، مثمنا جهود فريق العمل في تعليم صبيا ومركز جامعة جدة للعمل التطوعي.

وألقت فاطمة يحيى الضمدي كلمة التطوع بالنيابة عن المتطوعين والمتطوعات. وفي الختام كرم المساعد للشؤون التعليمية أكثر من 60 متطوعا ومتطوعة.