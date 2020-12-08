في بادرة رائعة، قدّم معلم الصف الثاني بابتدائية القدس في محافظة أحد رفيدة عبدالله أبو فيهه، جوائز متنوعة وشهادات شكر وتقدير، لطلابه في منازلهم؛ نظير تفوقهم خلال مشوارهم الدراسي في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، في إجراء ينم عن ما يبذله ويقدّمه المعلمون بوجه عام، تجاه أبنائهم الطلاب من حب ووفاء وتكريم عند تميّزهم.

وقال المعلم في حديثه لـ«عكاظ»: يشرفني كثيراً، كغيري من زملائي المعلمين، أن أقدم الغالي لطلابي البالغ عددهم 22؛ لتفوقهم وحرصهم واهتمامهم الدراسي خلال هذا الفصل عبر منصة مدرستي. وأضاف: كل الشكر لأولياء أمورهم الذين يقفون بالمتابعة خلف أبنائهم، وهم شريك أساسي مع المعلمين وقيادات المدارس، لتحقيق الأهداف المنشودة للطلاب، وبلوغهم التحصيل العلمي الرائع، خصوصاً خلال هذه الجائحة. وتابع: قمت بالتواصل معهم خلال زيارتهم وأولياء أمورهم في منازلهم، وقدمت جوائز وشهادات تقديرية لهم لأنهم يستحقونها وأكثر، وأسأل الله التوفيق لهم وجميع الطلاب.