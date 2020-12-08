اعتبرت مكتبة كلية القانون بجامعة يال الأمريكية مناشدة كبير مستشاري مكافحة الأمراض المُعدية والحساسية في الولايات المتحدة الدكتور أنطوني فوتشي الشعب الأمريكي أن «ارتدوا الكمامات»، للمساعدة في كبح تسارع تفشي وباء فايروس كورونا الجديد، هي أشهر عبارة قيلت خلال عام 2020. ودأبت المكتبة الجامعية المذكورة على إعداد «كتاب جامعة يال للأقوال» منذ عام 2006. ومن أشهر عبارات 2020 التي احتلت مكاناً في الكتاب الجديد عبارة الأمريكي الأسود جورج فلويد «لا أستطيع التنفس»، بينما كان رجل شرطة أبيض يجثم فوق رقبته. وكان فوتشي قال للأمريكيين «ارتدوا الكمامات» في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن في 21 مايو 2020. ومن العبارات التي أوردها الكتاب قول الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في حفلة استقبال بالبيت الأبيض في 27 فبراير 2020: «ذات يوم وبما يشبه المعجزة سيختفي»، في إشارة إلى فايروس كورونا الجديد. كما تضمن كتاب أقوال 2020 قول ترمب، خلال مؤتمر صحفي لفريق مكافحة فايروس كوفيد-19 بالبيت الأبيض، في 23 إبريل: «لقد رأيت المعقّم وهو يدمر الفايروس في دقيقة. هل هناك أي طريقة يمكننا من خلالها القيام بشيء من هذا القبيل، من خلال حقن الجسم بالمعقم، أو تقريباً تطهير الجسم من الداخل»؟ومن أشهر عبارات 2020 التي تضمنها كتاب مكتبة جامعة يال ما قالته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي مكيناني في أول مؤتمر صحفي عقدته في البيت الأبيض في أول مايو 2020: «لن أكذب عليكم مطلقاً. خذوا ذلك وعداً مني». وأورد الكتاب ضمن الأقوال الشهيرة، ما قالته قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبيرغ لحفيدتها كلارا سبيرا في سبتمبر الماضي قبل وفاتها: «أعز رغباتي هي أن لا يتم تعيين بديل مني في المحكمة العليا إلى حين تنصيب رئيس جديد».