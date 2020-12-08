أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) رسمياً اتفاقية التعاون مع شركة لين لخدمات الأعمال، الذراع الرقمية للقطاع الصحي في المملكة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم لمواصلة أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بهدف تحقيق نظام بيئي «صحي ذكي» في المملكة العربية السعودية.

وتعدّ «لين» لخدمات الأعمال شركة رائدة في تمكين الابتكار في مجال الصحة الإلكترونية في المملكة، من خلال مبادراتها ومنتجاتها الرقمية. ويذكر أن «كاوست» و«لين» تعاونتا خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة وزارة الصحة السعودية في آليات صنع القرار، من خلال توفير بيانات ومعلومات عن شتى الظواهر والتحليلات المتعلقة بانتشار كوفيد-19 باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقال نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست كيفن كولين: «أسهمت الجائحة العالمية في دفع الابتكار قُدماً في ميدان الرعاية الصحية ليصل إلى صدارة الأجندة العالمية. ونحن، في كاوست، بادرنا على الفور إلى توجيه أبحاثنا نحو إيجاد الحلول، لكننا لم نفعل ذلك بمفردنا. فلقد تعاونا مع العديد من شركائنا لاكتشاف التقنيات الجديدة واختبارها، وصولاً إلى تنفيذها». وأضاف كولين: «إنّ شراكتنا مع لين لخدمات الأعمال هي مثال ساطع لتسخير قوة وخبرة الحوسبة المتقدمة في كاوست لمعالجة الحجم الهائل من بيانات الرعاية الصحية، ولتحقيق نتائج من شأنها أن تؤثر إيجاباً على حياة الكثير من البشر في المملكة». من جهته، علق مدير الأبحاث والتطوير في «لين» لخدمات الأعمال عبدالله الزير قائلاً: «لقد أتاحت لنا كاوست فرصة الوصول إلى فريقها المميز من كبار الباحثين العالميين، وإلى حاسوبها العملاق شاهين، وهذا ما مكّننا من تزويد قطاع الرعاية الصحية بمعلومات ثاقبة ودقيقة لوضعها في خدمة صنع قرار واعٍ مستنير، ولجعل المملكة مكاناً أكثر أماناً للعيش خلال هذه الجائحة». وتعدّ الشراكة بين كاوست ولين وضعاً طبيعياً لكلا الجهتين، إذ تتفق الجهتان في العديد من أهدافهما وغاياتهما. فمن خلال هدفهما المشترك المتمثل في تحسين الرعاية الصحية، تنشط لين في مجالات الخدمات الإلكترونية وتحسين الإجراءات وتحليل البيانات وكفاءة الأعمال. وبمقدورها، من خلال الاستفادة من أبحاث كاوست الرائدة عالمياً في ميدان البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، تحسين هذه الحلول لإحداث تأثيرات ملحوظة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الرعاية الصحية يتلخّص في تعزيز الوصول وتحسين الجودة مع الحفاظ على التكاليف. ومن خلال العمل معاً، فإن التعاون بين لين وكاوست يهدف إلى مواصلة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يمكّن نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من تحقيق هذه الأهداف.