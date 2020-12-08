أغلقت أمانة العاصمة المقدسة عصر أمس، أحد أشهر الأسواق التجارية بحي العزيزية، والذي يضم نحو 200 محل لمختلف الأنشطة التجارية. وقامت الفرق الميدانية بوضع صبات على كافة مداخل السوق، وملصقات على كافة أبواب المحلات حملت عبارة «مغلق لمخالفة أنظمة وتعليمات الأمانة».

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ«عكاظ»: تم الوقوف على السوق من قبل لجنة من أمانة العاصمة المقدسة وإدارة الدفاع المدني للتأكد من الاشتراطات البلدية واشتراطات السلامة حرصا على سلامة المتسوقين، وتبين وجود العديد من الملاحظات التي تستوجب إنهاءها لضمان سلامة مرتادي السوق، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة افتتاح السوق متى ما طبقت الاشتراطات البلدية والصحية.