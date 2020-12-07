كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، علي بن محسن المدعس كأصغر متطوع بالمنطقة، نظير جهوده المجتمعية والأعمال التطوعية التي قدمها من خلال فريق يمام الخير التطوعي، والفرق التطوعية الأخرى بالمنطقة.

وأبدى سموه سعادته وفخره بهذا المتطوع الصغير الذي لم يتجاوز عمره 9 سنوات، وهمة والديه في غرس ثقافة التطوع، ومبدأ المبادرة منه في تقديم الأعمال الإنسانية، مؤكداً أن ما قام به هو سلوك إنساني لابد أن يغرسه الآباء والأمهات في أبنائهم، منوهاً بالدور الكبير الذي قام به المتطوعون والمتطوعات في عدد من المبادرات الخيرية والمجتمعية بالمنطقة، ومساندتهم الفاعلة لعدد من القطاعات والجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بالإمارة اليوم، مشرفة فريق يمام الخير بالقصيم أسماء الوليعي، التي قدمت شرحاً موجزاً لما قام به المتطوع علي المدعس من أعمال، منها المشاركة في مبادرة أصحاب الهمم واليوم العالمي للإعاقة والمشاركة في مبادرة توزيع كسوة الشتاء بالمنطقة، والمشاركة في ملتقى رابطة التطوع ببريدة وغيرها من المشاركات التطوعية.