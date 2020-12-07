أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، مساء اليوم (الإثنين)، في لقاء مفتوح في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة المدينة المنورة مع رجال وسيدات الأعمال، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة في المنطقة منير محمد ناصر بن سعد، مضي الصندوق في تطوير وتحسين برامج الدعم والتمكين، والسير نحو رفع أعداد المستفيدين من البرامج، وقال: «وهو ما نراه اليوم من حيث ارتفاع مبالغ دعم التدريب والتوظيف، متجاوزة ولأول مره مبالغ إعانة الباحثين عن عمل (حافز) خلال شهر نوفمبر الماضي».

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة بمدير عام الصندوق، وأكد حرص قطاع الأعمال في المنطقة على تعزيز الشراكة مع الصندوق، وتأدية الدور المنوط به تجاه المجتمع.

وأشار ابن سعد إلى أن الغرفة تهدف من خلال توجهها الإستراتيجي إلى تقديم خدمات ذات قيمة نوعية بتطوير الخدمات للمنتسبين، وتم في هذا الإطار إطلاق نماذج أعمال جديدة تتناسب مع سوق العمل، وإنشاء العديد من منصات الخدمة، من ضمنها إطلاق منصة «توطين»، وفقاً لتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، والتي تعنى بتقديم خدمات تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات للجنسين، وتلبية الحاجات الوظيفية لقطاعات الأعمال، منوهاً إلى أن الغرفة ساهمت في تأهيل وتدريب 9024 خريجا عبر 35 برنامجا تدريبيا، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة في ذات الإطار.

وأشار مدير عام «هدف» إلى أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق تتمحور حول شراكته مع القطاع الخاص، باعتباره القطاع الذي يوفر الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة من الباحثين والباحثات عن عمل، كما يعمل الصندوق جنبا إلى جنب مع الجهات التشريعية التي تصدر التنظيمات التي تحدد توجه سوق العمل، لافتا النظر إلى أنه تم العمل من خلال الإستراتيجية الجديدة لـ«هدف» على تمكين ورفع مهارات الباحثين عن العمل من المسجلين في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، إضافة إلى استحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع حاجات ومتطلبات سوق العمل.

وأكد الجعويني خلال ثنايا اللقاء دعم برامج التوطين المناطقي لعدد من المهن والأنشطة في المدنية المنورة، لتمكين أبناء وبنات المنطقة من الفرص الوظيفية، بما يسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبحث مدير عام الصندوق، خلال اللقاء، سبل التعاون بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص والعمل على تعزيز الشراكة بينهما.

وأضاف أن المرصد الوطني للعمل يساعد على توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسة الحالية والمستقبلية لسوق العمل في المملكة، من خلال العديد من القنوات ومنها الدراسات المسحية وتحليل التقارير المتخصصة للسوق. وأجاب الجعويني، في ختام اللقاء، عن استفسارات رجال وسيدات الأعمال حول الأمور ذات العلاقة بدعم التدريب والتوظيف في القطاع الخاص.