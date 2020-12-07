أكدت وزارة التعليم على ضرورة عقد الاختبارات النهائية حضوريا، وذلك للطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر قنوات عين الفضائية أو عين يوتيوب أو لا يملكون جوالا وإنترنت، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامتهم.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات الشفوية والعملية للمواد الدراسية من مواد التعليم العام ستنطلق اعتبارا من الأسبوع الـ16 (الأسبوع القادم)، وذلك عن طريق منصة مدرستي، إذ سيكون الأسبوع مخصصا لأداء الاختبارات الشفوية والعملية ومواد التقويم المستمر واستلام الأعمال والتكليفات التي يقدمها الطلاب، مؤكدة على أن المدارس قد أعدت خطة للمراجعة في هذا الأسبوع بناء على نتائج الفاقد التعليمي.

وكشفت الوزارة عن أن زمن الدراسة في أيام الاختبارات سيكون ٣ ساعات فقط، تتضمن وقت أداء الاختبار، على أن يخصص المتبقى من الوقت للمراجعة، مشيرة إلى أن وقت أداء الاختبار سيكون رهنا بعدد الفقرات وتوزيع الدرجات، إذ تخصص ٢٠ دقيقه لأداء الاختبار ذو العشر فقرات ودرجات، فيما تخصص ٣٠ دقيقه للاختبار ذوالخمسة عشر فقرة ودرجة، وتخصص ٤٠ دقيقه للاختبار ذي العشرين فقرة و درجة، على أن لا تتجاوز المواد التي تختبر في اليوم الواحد مادتين فقط، مهيبة بالمعلمين والمعلمات أن يخصصوا الدقائق الخمس الأولى قبل أداء الاختبار لتهيئة الطلاب وتعريفهم بآلية الاختبار وطريقته.