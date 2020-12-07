أغلقت أمانة عسير، ممثلة في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة، مطعماً للوجبات السريعة بعد أن ضبط مراقبو الأمانة العمالة وهي تقوم بتجهيز الطعام في سكنها. وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تمت معاينة الموقع بمساندة الدوريات الأمنية، وضبط مستودع وموقع لتجهيز الخلطات للمطعم، مبيناً أنه بعد معاينة المواد الأولية المستخدمة وُجد أنها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وتم إتلاف 23.5 لتر من الصوص و15 كيلوغراما من البودرة مجهولة المصدر، مضيفاً أنه عند قيام المراقبين الصحيين بمعاينة المنشأة تم الكشف عن استخدام الارتدادات الخلفية المخالفة للرخصة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على الموقع المخالف وتحرير محضر إتلاف للمضبوطات.

يُذكر أن أمانة عسير تعمل يومياً في تعقب المطاعم المخالفة، وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حرصاً منها على سلامة المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة بالمنطقة لضمان تقديم غذاء آمن وسليم من خلال الجهود الميدانية للمراقبين أو البلاغات التي تستقبلها الأمانة على رقم 940 لمتابعة المطاعم المُخالفة للاشتراطات البلدية والنظامية والصحية.