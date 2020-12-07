استقبل الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق ‏في قصر السلام في بغداد اليوم (الاثنين) وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين.

ونقل وزير التجارة خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للرئيس العراقي ولحكومة وشعب العراق الشقيق.

حضر الاستقبال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، إضافة إلى وفد من رجال الأعمال الذين يمثلون 22 شركة سعودية.