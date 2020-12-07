أزالت وكالة البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مظلات مواقف السيارات المصنوعة من هناقر الحديد، وذلك ضمن جهود البلدية لمعاجلة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة.

وأشارت بلدية أجياد الفرعية إلى إزالة 10 هناقر مُخالفة والحد من ظاهرة المظلات العشوائية المخالفة على الأرصفة والأراضي الفضاء، وذلك بعد إشعار أصحاب المظلات بالإزالة، وتوجيه الإنذارات في هذا الجانب من قبل قسم مراقبة البناء بالبلدية.

من جانب آخر، ألزمت بلدية العزيزية الفرعية أصحاب المشاريع بتسوير مواقع الأعمال تحت الإنشاء وتطبيق اشتراطات السلامة، وأكدت البلدية المتابعة المستمرة من قِبل المراقبين الميدانيين لجميع المواقع، والتواصل مع مُلاك المشاريع الحالية غير المسورة وإلزامهم بتركيب الأسوار وفق الإشتراطات المعتمدة، وتجنب التلوث البصري الذي قد تسببه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها.

من جهة ثانية، أزالت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة البركسات العشوائية المخالفة في عدد من المواقع المختلفة ضمن نطاق الأحياء السكنية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وتهدف إزالة البركسات المخالفة إلى القضاء على التشوهات البصرية وتحسين المظهر الجمالي في الشوارع العامة والميادين، ويتم معالجة الظواهر السلبية من خلال إزالة الإحداثات العشوائية والتي تشغل المواقع العامة بصورة غير نظامية، ورفع المخلَّفات أولاً بأول، وتقوم بلدية العمرة الفرعية بتشكيل عدد من الفرق الميدانية المزودة بالعمالة والمعدات لتمشيط الاحياء السكنية، والقيام بالأعمال الرقابية المختلفة، ومتابعة كافة الظواهر السلبية.

وفي سياق متصل، تواصل وكالة البلديات بمشاركة الإدارة العامة للتقنية الرقمية بالأمانة جهودها في تدريب وتطوير منسوبي بلدية المعابدة الفرعية لاستخدام مؤشرات قياس الأداء وطرق تطبيقها.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور من ضمنها، مفهوم مؤشرات الأداء وأهميتها، وخصائص مؤشرات الأداء الفاعلة، إضافةً إلى خطوات إعداد مؤشرات الأداء ومتابعة نتائجها وربطها بالعمل البلدي، ومؤشرات أداء الجودة وتوظيفها في تحسين الأداء، وتوظيف التقنية الرقمية لرفع كفاءة منسوبي البلديات الفرعية وتزويدهم بكل ما هو جديد من معارف في هذا المجال.

تواصل وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في الادارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الصيانة والنظافة وتجميل البيئة بمكة المكرمة ضمن خطة عمل أعدتها مسبقاً.

و تضمنت الأعمال المنفذة أخيراً صيانة ونظافة حدائق (العريف في شارع الستين - حجز السيارات بالنوارية - ميدان زمزم - مسطحات طريق الملك عبدالعزيز - وحدائق حي الخضراء - والنخيل بطريق الأمير سلطان).

كما واصلت الإدارة العامة للنظافة خطتها الدورية التي تهدف لتحسين مستوى النظافة في شوارع مكة المكرمة باستخدام المكانس الآلية واليدوية وتنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية، ومسح الأراضي الفضاء، وإزالة المخلفات الصلبة وجميع التشوهات البصرية.

ونوهت الأمانة بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات ومنع جميع السلوكيات الخاطئة والتي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم.