أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 209 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 289 حالة إضافية، و12 وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 358.922 حالة، من بينها 3777 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 577 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 349.168 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5977 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا إلى 97.28%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 1%، ونسبة الوفيات 1.66%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (44)، منطقة المدينة المنورة (44)، منطقة مكة المكرمة (37)، المنطقة الشرقية (26)، منطقة عسير (20)، منطقة القصيم (10)، منطقة نجران (6)، منطقة حائل (6)، منطقة الحدود الشمالية (5)، منطقة الباحة (4)، منطقة تبوك (3)، منطقة جازان (3)، منطقة الجوف (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (28)، جدة (19)، ينبع (19)، المدينة المنورة (18)، مكة المكرمة (11)، بريدة (6)، خيبر (6)، ظهران الجنوب (6)، حائل (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (61)، المدينة المنورة (36)، جدة (31)، الهفوف (20)، الطائف (12)، مكة المكرمة (11)، تبوك (9)، ينبع (9).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.