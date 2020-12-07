صرح المُتحدث باسم مرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح اليوم (الاثنين) الموافق 1442/4/22 في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وأوضح السديري، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، (مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر).

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن الهلال الأحمر تلقى بلاغا من غرفة العمليات الموحدة 911 يفيد بسقوط شاحنة من كبري وتم على الفور إرسال ثلاث فرق منها فرقة استجابة متقدمة وفرقتان أساسيتان بزمن استجابة بلغ سبع دقائق، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة طفيفة عولجت في الموقع.