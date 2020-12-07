زار نجم المصارعة لدى شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) السعودي منصور الشهيل، أمس (الأحد) مقر الهيئة العامة للترفيه بالرياض.

وقد دخل منصور التاريخ كونه أول مصارع سعودي يتعاقد مع شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، وجرى خلال الزيارة بحث التعاون بين الكفاءات الوطنية المبدعة في مختلف الأنشطة، وأهمية دورها في إيصال الرسائل الملهمة للموهوبين، وذلك باعتبارها نماذج ناجحة تسهم في تعزيز النشاط الترفيهي، مما يعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كوجهةٍ ترفيهيةٍ عالمية جاذبة في المستقبل.

وقد وصل المصارع الشهيل إلى الرياض في الثالث من ديسمبر الجاري في زيارة تستغرق أربعة أيام، ألقى خلالها محاضرةً افتراضية أمام طلاب برنامج الهيئة العامة للترفيه للابتعاث الخارجي، بالشراكة مع شركة القدية للاستثمار حول المسؤولية المنوطة به، والأمانة الملقاة على عاتقه كمصارع وصل العالمية في رفع اسم المملكة عالياً والاعتزاز بها في كل مكان، إلى جانب دعم صناعة الترفيه، بما يتفق ورؤية المملكة الطموحة 2030.

وقال الشهيل: «لقد أهاجت عودتي إلى المملكة الكثير من المشاعر، وذلك بعد عامٍ حافلٍ بالصعوبات والمشاقِّ على الجميع، لا سيما رؤية أسرتي في الرياض ولقاء الأصدقاء القدامى، كما كان التواصل مع الشباب السعودي مهماً لي، وأشكر الهيئة على إتاحة الفرصة لي للتحدث عبر الإنترنت مع الطلاب الذين يسعون إلى العمل في مجال الترفيه وإدارة الفعاليات».

وأشار إلى أن قطاع الترفيه في المملكة ينمو بشكل سريع في مختلف المجالات موجهة الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وأضاف: «تتربع شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) على قمة صناعة الرياضات الترفيهية، وقد تعلمت الكثير خلال رحلتي معها، وكانت مشاركة ذلك مع الطلاب أمراً مثمراً للغاية، حيث استمعت كذلك إليهم وتلمست حماسهم في أن يصبحوا الجيل القادم من القادة في قطاعي الترفيه والمناسبات».

تجدر الإشارة إلى أن زيارةَ منصور الشهيل، تأتي امتداداً لحزمة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة في سبيل تطوير قطاع الترفيه في المملكة.