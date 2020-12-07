حددت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بوزارة التعليم إرشادات وضوابط إعداد الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم الخامس من شهر جمادى الأول القادم.

وتضمنت الضوابط أن يتم إنشاء الاختبارات والواجبات الموضوعية والمقالية عبر المنصات المعتمدة من وزارة التعليم (مدرستي، مايكروسوفت أوفس 365)، وأن يكون الاختبار متاحا من التاريخ المحدد في الخطة الدراسية، وأن تكون مواعيد الإتاحة للاختبار مناسبة لأوقات الطلبة وحسب ما ورد في لائحة تقويم الطالب، وفي حال تضمن الاختبار أسئلة مقالية يتم تأجيل إعلان النتيجة للطلبة حتى يقوم المعلم بتصحيحها ورصد درجة السؤال، ومن ثم يتم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آليًا من النظام خلال 48 ساعة من عقد الاختبار، وفي حال تضمن الاختبار المعد على برنامج مايكروسوفت تیمز أسئلة موضوعية يمكن للمعلم تأجيل إعلان النتيجة للطلبة، حتى يتأكد من صحة التصحيح ورصد درجة السؤال، ومن ثم يتم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آليًا من النظام خلال 48 ساعة عقد الاختبار. وأوضحت الضوابط أنه في حال النقر على بدء الاختبار يجب على الطالب إدخال معلوماته الشخصية إن طلب ذلك (في حال استخدام تطبيقات اختبار أوفيس 365)، والإجابة على الأسئلة المطروحة ويثبت إرساله ودخوله الاختبار من خلال النقر على زر الإرسال النهائي، على أن يكون الاختبار الشفوي مباشرا عبر الفصول الافتراضية (تيميز)، بحيث يتمكن المعلم من التحقق من هوية الطالب قبل البدء بالاختبار الشفوي.

وأكدت الضوابط أن نظام الدرجات والاختبارات تخضع للسرية التامة ولا يمكن لأحد الاطلاع عليه سوى الأطراف المعنية (الطالب، المعلم، ولي الأمر، الإدارة المدرسية، الإشراف التربوي)، على ألا يسمح للطالب بإعادة المحاولة لحل نفس الاختبار المنشور في حال كان الاختبار خاضعا لنظام الدرجات، وفي حال تغيب الطالب عن الاختبار بعذر مقبول يقدم نموذج أختبار آخر، وفي حال كان الاختبار من نوع التقويم الذاتي أي لا يخضع لدرجة ترصد في سجل الدرجات يسمح بعدد لا نهائي من المحاولات للطالب، لمعرفة مدى تمكنه من المحتوى العلمي، على أن يتم إنشاء الأسئلة وإضافتها في بنك الأسئلة في المنصة قبل موعد الاختبار بـ 48 ساعة وتعيين زمن وتاريخ إتاحة الاختبار بما يناسب طبيعة المادة والزمن التقديري الذي تتطلبه الأسئلة المستخدمة لحلها، مع إعلان قائد المدرسة والمعلم عن مواعيد الاختبارات وتواريخها، وموقع إتاحته على المنصة، وذلك قبل موعد الاختبار بوقت كاف وعمل تذكير بالموعد. وبينت الضوابط أنه يجب على المعلم عند إنشاء نموذج الاختبار الآلي الأخذ بعين الاعتبار أهداف المرحلة التعليمية التي تعد لها أسئلة الاختبارات وأهداف المادة الدراسية التي يجري تقويمها، وتطبيق جدول مواصفات كل مادة دراسية ومراعاة التركيز على الهدف الأساس من الاختبار، والمتمثل في تقویم تحصيل الطالب ومكتسباته التعليمية من ناحية، ونموه المعرفي والثقافي والعلمي من ناحية أخرى.