ضمن مشروع «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام»، تمكنت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من انتزاع 1385 لغما خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر الماضي؛ منها 49 لغما مضادة للأفراد، و115 لغما مضادة للدبابات، و1218 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة. ليصل إجمالي ما نزعه المركز منذ بداية المشروع حتى الآن 201.385 لغما زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.وفي سياق متصل، وزع المركز أمس (الأحد) موادّ إيوائية شملت الخيام والبطانيات والبسط في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، في اليمن، استفادت منها 14 أسرة متضررة، كما يواصل المركز دعمه السخي لمشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب، ما مكنه من تقديم خِدْماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.وقام المركز خلال نوفمبر 2020 بتقديم 2119 خدمة وُزعت على 659 مستفيدا، حيث قُدّمت 53 خدمة في حالات قياس الأطراف؛ استفاد منها 46 فردا، وتنفيذ 73 خدمة في التأهيل الفني (الصيانة) استفاد منها 68 فردا، وتقديم 79 خدمة في مجال تركيب الأطراف الصناعية استفاد منها 78 شخصا، وتقديم 1695 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) استفاد منها 307 أفراد، كذلك جرى تقديم 25 خدمة في حالات الأطراف التقويمية استفاد منها 8 مراجعين، فيما قُدمت 194 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها 152 فردا.تأتي هذه الخدمات الطبية في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة؛ ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته ومحافظاته كافة دون تمييز.