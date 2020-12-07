افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، منصة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 الذي أطلق عبر تقنية الاتصال المرئي أمس (الأحد)، بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية عبدالله الربيعة.وأوضح ابن مشاري خلال الافتتاح أن الوزارة تشارك للمرة السادسة على التوالي، وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2020 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة، ونقل تحيات وشكر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز للمشاركين من منسوبي وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، متمنياً للجميع النجاح في إبراز الخدمات الالكترونية المتقدمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواطني ومقيمي وزوار المملكة.وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بـ6 محاور رئيسية تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن»، تشمل خدمات منصة «أبشر»، وخدمات الهوية والسمات الحيوية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لموظفيها ومجتمعها الداخلي، إضافة لمبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.يذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويمكن الاطلاع على نشاطات معرض وزارة الداخلية عن طريق الرابط: http:/‏/‏moi.mccn.info