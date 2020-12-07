بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، مستجدات المشاريع التي ينفذها المركز في طاجيكستان، خلال استقباله أمس (الأحد) في مكتبه سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.وشهد اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، فيما أعرب السفير كريمي عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز للمتضررين في طاجيكستان في مختلف المجالات الإغاثية، خصوصا خلال فترة الزلازل والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من طاجيكستان.