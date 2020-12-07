برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة وموضوعه «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أمس (الأحد) ملتقى (التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي) الذي ينظمه مركز جامعة جدة للعمل التطوعي عن بعد، خلال الفترة المسائية، وتستمر فعالياته حتى بعد غد 23 ربيع الآخر 1442.ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن،وغيرها، فيما يهدف إلى إبراز اهتمام رؤية المملكة بالتطوع للمشاركة في تحقيق التنمية ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في الأوساط المجتمعية، وتحقيق علاقة تكاملية بين القطاعات المختلفة في منطقة مكة المكرمة وتطوير ممارسات العمل التطوعي ويشارك فيه 30 متحدثاً من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية يستعرضون خلالها 20 تجربة ومبادرة للجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي، فيما خصص اليوم الأخير من الملتقى لإقامة 7 دورات تدريبية تتناول مفاهيم وأبعاد المبادرات التطوعية والشراكات المجتمعية وأهمية الابتكار والتجديد في المجالات التطوعية.