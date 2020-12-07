شارك أكثر من ٣٠٠ متطوعة ومتطوع سعودي (السبت) في اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، من خلال خدمة زائري المسجد النبوي الشريف، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن الوكالة عملت على تفعيل الفرص والمبادرات بهدف تشجيع العمل التطوعي، مواكبة لرؤية المملكة، التي وضعت ضمن أهدافها الوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030، ما يدفع الجميع إلى بذل كل الجهود لمشاركة أفراد المجتمع السعودي كافة في تحمل مسؤوليته الاجتماعية.