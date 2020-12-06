تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (السبت)، رسالة من أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن تقديره لأخيه خادم الحرمين على ما بذلته المملكة بقيادته الرشيدة وحنكته المعهودة في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي.وأكد أمير دولة الكويت في رسالته لخادم الحرمين أن تمثيل المملكة العربية السعودية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة. وقال:«إن ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازاً سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع وبما يمكننا من العمل معاً في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه، معرباً عن خالص تمنياته للمملكة وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين».واستذكر أمير دولة الكويت الجهود الخيرة والبناءة لسمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.وفي سياق آخر، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، برقية تهنئة لرئيس جمهورية فنلندا ساولي نينستو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس فلندا ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.