عبر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك، عن شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لاستشعاره الدائم حاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات وأيضاً البادية وتقديم العون والمساعدات.وأوضح المستفيدون أن المعونة الشتوية جاءت في التوقيت المناسب، نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، لمواجهة تدني درجات الحرارة، لافتين إلى أنه دأب على تلمس احتياجات كافة الفئات، استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفل به سنويا، ما يجسد مثالا للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن المعطاء، داعين الله أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناته. وكان الأمير فهد بن سلطان وجّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات، على نفقته الخاصة، كعادته السنوية في مثل هذا الوقت من كل عام، فيما تواصل لجان التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين. وتشمل المعونات الشتوية شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة، للإسرع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن، إذ أكدت اللجان أنها تعمل بشكل يومي في مواقعها للوصول للمستفيدين في أماكنهم بمحافظات ومراكز وقرى وهجر وبادية المنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.