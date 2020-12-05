تزامناً مع يوم التطوع السعودي والعالمي، أطلقت أمانة عسير وبلدياتها فعاليات ومبادرات في عددٍ من الحدائق والمتنزهات العامة، بمشاركة 1200 متطوع ومتطوعة. وقال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي إن الأمانة تحرص دائماً على المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات التطوعية المتنوعة، إذ شارك 1200 متطوع ومتطوعة على مستوى الأمانة وبلدياتها في تفعيل المبادرات في عددٍ من المواقع وسط مشاركة الصغار والكبار. وأضاف: من المبادرات التي أُقيمت «علشان أحب السعودية»، و«عسير كذا أجمل»، و«وحديقتي مسؤوليتي»، فيما تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إقامة هذه المبادرات التطوعية، وأن جميع المبادرات كانت بمتابعة وإشراف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ووزير الشؤون البلدية والقروية. وعن دور المتطوعين، أوضح الحميدي أن أعمالهم تنوعت ما بين طلاء الجداريات، وغرس الأشجار، والمشاركة في نظافة الحدائق، والرسم، وتوزيع المعقمات، والكمامات إلى جانب توزيع المنشورات عن ثقافة التطوع.

يُذكر أن أمانة عسير وبلدياتها تقوم بتعزيز الثقافة التوعوية من خلال تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، ونقل شعور المسؤولية لكل شخص تجاه الوطن، إذ تعتبر مساندة للجهات ذات العلاقة.