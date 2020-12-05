زار السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، اليوم (السبت)، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام في نسخته الثالثة بملهم شمال مدينة الرياض.

وأبدى السفير إعجابه بالمهرجان، وتجول في أروقته، والتقى الصقارين، إذ تعرف على أنواع الصقور وفئاتها، وتابع مجموعة من الصقور أثناء قطعها مسافة شوط مسابقة الملواح، البالغة 400 متر.

كما زار أجنحة الجهات المشاركة، مثل المركز الوطني للعمليات الأمنية، ووزارة الداخلية، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وتعرف على آلية «الفار» المستخدمة في تحكيم المسابقة، وأجهزة قياس المسافة والسرعة وتحرك الطير في الملواح، والتقط صوراً تذكارية مع الصقور، واصفاً مهرجان الملك عبدالعزيز بالمثير للإعجاب والمميز بتنظيمه.

وهنأ السفير الفرنسي نادي الصقور السعودي على حسن التنظيم لهذا المهرجان الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، إذ تمكن من دخول موسوعة «غينيس» العالمية في النسختين السابقتين.