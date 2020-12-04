أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، بدء التسجيل في العديد من برامج الدبلوم (المدفوعة) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالمدينة المنورة والمحافظات للرجال والنساء.

وأوضحت العمادة أن التقديم الذي بدأ أمس (الخميس) يستمر حتى 16 جمادى الأولى للعام الحالي 1442 من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية على الرابط (www.taibahu.edu.sa)، مبينة أن الدراسة لحملة الشهادة الثانوية ستكون لمدة (سنتين) في التخصصات «اللغة الإنجليزية، التسويق والمبيعات، برمجة الحاسب ونظم المعلومات، الفندقة والسياحة، شبكات الحاسب، نظم المعلومات الجغرافية، المحاسبة الآلية، الإدارة المكتبية» حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة ببوابة القبول الإلكتروني، مؤكدة أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت أن آلية القبول لجميع البرامج ستكون عبر تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، بإرفاق صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين بصيغة PDF، وسيكون القبول النهائي بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة لكل برنامج.